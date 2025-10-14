eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025 08:04

Διακοπή διελεύσεων στη Διώρυγα της Κορίνθου λόγω εργασιών αποκατάστασης

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Από το Λιμεναρχείο Κορίνθου ανακοινώθηκε η διακοπή της ναυσιπλοΐας στη Διώρυγα της Κορίνθου από σήμερα, Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 και μέχρι νεωτέρας, λόγω προγραμματισμένων εργασιών αποκατάστασης των πρανών.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών δεν θα επιτρέπεται η διέλευση πλοίων, ενώ θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές για την ημερομηνία επανέναρξης της ναυσιπλοΐας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

