Πειραιάς: Εισέβαλαν σε διαμέρισμα, έδεσαν τον 62χρονο ιδιοκτήτη και τον λήστεψαν

Θύμα ληστείας έπεσε μέσα στο διαμέρισμα του, επί της οδού Καραολή και Δημητρίου στον Πειραιά, ένας 62χρονος. Πιο συγκεκριμένα, δύο άγνωστοι δράστες που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, εισέβαλαν χθες, Σάββατο το πρωί στο σπίτι του άτυχου άνδρα, τον χτύπησαν και τον ακινητοποίησαν και στη συνέχεια του έδεσαν χέρια και πόδια. Αμέσως μετά, αφού ερεύνησαν τον χώρο, αφαίρεσαν χρήματα και κοσμήματα και τράπηκαν σε φυγή. Το θύμα κατάφερε να λυθεί και να καλέσει τις Αρχές το μεσημέρι, ενώ έρευνα διενεργεί η Ασφάλεια Πειραιά για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.

Πηγή: www.news247.gr