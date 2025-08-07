Στον 64χρονο Καλαματιανό ψαρά ανήκει η σορός που βρέθηκε στο ακρωτήριο Ακρίτας

Να θυμίσουμε πως ο άτυχος ψαράς είχε ξεκινήσει στις 2 Ιουλίου από την μαρίνα Καλαμάτας με προορισμό την παραλία της Φανερωμένης στην Κορώνη για να ρίξει παραγάδια, κάτι που έκανε σχεδόν καθημερινά. Η βάρκα του τότε εντοπίστηκε από άλλον ψαρά, με τη μηχανή να είναι σε λειτουργία, δίχως όμως αυτός να είναι πάνω στη βάρκα. Εκτοτε αναζητούνταν και βρέθηκε η σορός του σε προχωρημένη σήψη μετά από 14 ημέρες στο ακρωτήρι Ακρίτα.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος αναφέρει:

“Αναφορικά με την ανεύρεση σορού άντρα, αγνώστων λοιπών στοιχείων, σε βραχώδη ακτή ανατολικά του ακρωτηρίου Ακρίτα, τις μεσημβρινές ώρες την 16-07-2025, η σορός ταυτοποιήθηκε. Πρόκειται για τον 64χρονο ημεδαπό αλιέα, ο οποίος αγνοούταν από τις πρωινές ώρες την 02-07-2025, στη θαλάσσια περιοχή νότια Φανερωμένης Κορώνης”.