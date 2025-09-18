Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας: Εκδήλωση για τη σημασία της άσκησης στην υγεία

Εκδήλωση ανάδειξης του τρόπου, με τον οποίο η άσκηση βελτιώνει διαφορετικές πτυχές της υγείας, πραγματοποιείται αύριο Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, στις 7 το απόγευμα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, τo Νοσοκομείο των Αθηνών Mediterraneo, υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της πρωτεύουσας, οργανώνει για τους δημότες της Καλαμάτας εκλαϊκευμένες παρουσιάσεις από καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων, στην προσπάθεια να αναδείξουν την σημασία της ένταξης της άσκησης στην καθημερινότητα.

“Η ευεργετική επίδραση της άσκησης στην υγεία είναι κεντρικός πυλώνας της δημόσιας υγείας. Αφορά όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου και επαγγελματικής απασχόλησης”, επισημαίνεται στην ίδια ενημέρωση.

Ο καθηγητής Μιχάλης Κουτσιλιέρης θα μιλήσει για το πώς η άσκηση επιδρά στα γονίδια και αλλάζει την έκφρασή τους, χωρίς να τροποποιεί το DNA του ανθρώπου, μια κατάσταση γνωστή με τον όρο επιγενετική.

H άσκηση μειώνει τον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου κατά 30-50% και την θνησιμότητα κατά 27%. Επίσης, βοηθά στον έλεγχο της υπέρτασης και της υψηλής χοληστερίνης. Αυτά θα παρουσιαστούν από τον καθηγητή της καρδιολογίας Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο.

Ο αγγειοχειρουργός καθηγητής Γεώργιος Γερουλάκος θα μιλήσει για το πώς η άσκηση βοηθά στην ανάπτυξη της παράπλευρης κυκλοφορίας και την ανακούφιση ασθενών με αποφραγμένες (βουλωμένες) αρτηρίες στα κάτω άκρα.

Η άσκηση έχει μια ευεργετική δράση στον έλεγχο του διαβήτη και την πρόληψη των επιπλοκών του και αυτό θα το παρουσιάσει ο καθηγητής Παναγιώτης Χαλβατσιώτης.

Ένα 8% του πληθυσμού άνω των 65 ετών πάσχει από σοβαρή νοητική έκπτωση, ενώ ένα 15% από ήπια νοητική διαταραχή. Μια από τις πρόσφατες διαπιστώσεις είναι ότι η άσκηση επιβραδύνει την εμφάνιση συμπτωμάτων της νόσου Alzheimer κατά 50% περίπου. Ο νευρολόγος καθηγητής Σωκράτης Παπαγεωργίου θα εστιάσει σε αυτή την εκπληκτική δράση της άσκησης στο κεντρικό νευρικό σύστημα.

Ο Αθανάσιος Κορογιάννος, ογκολόγος, θα μας ενημερώσει για τα σύγχρονα δεδομένα σχετικά με την σημαντική παρουσία της άσκησης ως κομμάτι της θεραπείας του καρκίνου.

Τέλος, η άποψη της ασθενούς Hluscu Cristina και του γνωστού αθλητή της Καλαμάτας και προέδρου του συλλόγου Ακρίτας Πέτρου Παπαδόπουλου θα εμπλουτίσει τη συνάντηση με τις εμπειρίες των ασκούμενων συμπολιτών.