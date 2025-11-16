H Πελαγία Δημητρακοπούλου στην "Ε" για το βιβλίο της: «Επένδυσε, για να μην τελειώσουν ποτέ τα όνειρα»

Μία μορφή επένδυσης είναι η ενασχόληση με το χρηματιστήριο. Ωστόσο, στη σχετική βιβλιογραφία δεν υπήρχε μέχρι πρόσφατα ένα βιβλίο ή εγχειρίδιο που να βοηθά έναν αρχάριο να κάνει τα πρώτα του βήματα.

Ετσι, η Πελαγία Δημητρακοπούλου αποφάσισε να γράψει το δικό της, με τίτλο «Επένδυσε, για να μην τελειώσουν ποτέ τα όνειρα», το οποίο κυκλοφορεί πλέον σε δεύτερη έκδοση από τον οίκο «iWrite». Το βιβλίο δεν υποδεικνύει στον αναγνώστη πού να επενδύσει· τον βοηθά όμως να διαμορφώσει σωστή επενδυτική συμπεριφορά, θεμέλιο για κάθε επιτυχημένο επενδυτή. Στο «Επένδυσε για να μην τελειώσουν ποτέ τα όνειρα» τα βασικά μυστικά του χρηματιστηρίου παρουσιάζονται με απλό και κατανοητό τρόπο, ώστε να είναι προσιτά σε όλους.

Η Πελαγία Δημητρακοπούλου, γεννημένη στην Πάτρα το 1971, είναι μηχανολόγος μηχανικός. Παράλληλα με το επάγγελμά της, από την ηλικία των 22 ετών αναζητά το «ευ ζην» μέσα από τον κόσμο των επενδύσεων. «Οσο νωρίτερα ξεκινήσει κάποιος να επενδύει, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει για ένα καλύτερο οικονομικό μέλλον», σημειώνει η συγγραφέας.

Συνέντευξη στην Κωνσταντίνα Δρακουλάκου

Πότε και πώς προέκυψε η ιδέα να γράψετε το «Επένδυσε, για να μην τελειώσουν ποτέ τα όνειρα»;

Πριν από κάποιο καιρό συζητούσα με την κόρη μου και μία φίλη της, περί οικονομικής ανεξαρτησίας. Τα κορίτσια μόλις είχαν πάρει το πτυχίο τους και ήταν σε εύρεση εργασίας. Ήταν αγχωμένες, όχι τόσο για το αν θα βρουν δουλειά, αλλά κυρίως για το τι μισθό θα παίρνουν και εάν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στη δύσκολη οικονομική κατάσταση που βιώνουμε. Με τη συζήτηση, συνειδητοποίησαν ότι, τουλάχιστον στην αρχή της καριέρας τους, θα πρέπει να εξασφαλίσουν και κάποιο επιπλέον εισόδημα. Από που; Από τις επενδύσεις. Μία μορφή επένδυσης, για μένα η πιο συναρπαστική, είναι η ενασχόληση με το χρηματιστήριο. Ωστόσο δεν υπήρχε στην βιβλιογραφία ένα βιβλίο, ένα εγχειρίδιο εάν θέλετε, που να βοηθούσε έναν άπειρο άνθρωπο να ξεκινήσει. Εκεί σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να γράψω εγώ ένα και να μοιραστώ την εμπειρία που έχω σε αυτόν τον χώρο, καθώς δραστηριοποιούμαι από τα φοιτητικά μου χρόνια. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα του βιβλίου, που δεν λέει στον αναγνώστη που να επενδύσει, αλλά τον καθοδηγεί, να αποκτήσει σωστή επενδυτική συμπεριφορά, που θα τον κάνουν έναν πετυχημένο επενδυτή.

Υπάρχουν συγκεκριμένα κεφάλαια που θεωρείτε «κλειδιά» για όσους ξεκινούν τώρα;

Το βιβλίο είναι σχετικά μικρό. Αποτελείται από εκατό εξήντα σελίδες μοιρασμένες σε δώδεκα κεφάλαια. Γραμμένο από επιλογή σε απλό ύφος, για να είναι εύκολα κατανοητό σε όλους. Εάν εξαιρέσουμε λίγες σελίδες από τα πρώτα δύο κεφάλαια, που είναι χρήσιμα κυρίως σε νεαρούς ενήλικες, τα υπόλοιπα είναι απαραίτητο να διαβαστούν πριν ξεκινήσει κάποιος να επενδύει. Και αυτό διότι διαβάζοντάς το, αποκτά ο καθένας σφαιρική άποψη για αυτή την ενασχόληση. Εάν πρέπει να ονομάσω κάποια κεφάλαια «κλειδιά», θα πω ότι αυτά είναι τα κεφάλαια πέντε, έξι και δέκα. Στο κεφάλαιο πέντε, δίνονται πληροφορίες για το πως να ερμηνεύει ο επενδυτής τα δημοσιογραφικά άρθρα. Τι να προσέχει και πως να συνδυάζει τις πληροφορίες που διαβάζει με τις εισηγμένες εταιρείες του χρηματιστηρίου. Με παραδείγματα. Στο κεφάλαιο έξι, εξηγούνται τα κριτήρια επιλογής ή μη των μετοχών. Θεωρώ πολύ σημαντικό να κατακτήσει κάποιος αυτή τη γνώση. Στο χώρο των επενδύσεων είμαστε ουσιαστικά μόνοι μας. Να θυμόμαστε πάντα ότι για να κερδίσει κάποιος χρήματα, πρέπει κάποιος άλλος να τα χάσει. Ας μην είμαστε εμείς αυτοί. Στο κεφάλαιο δέκα, γράφονται αυτά που έχουν πει οι επαγγελματίες του χώρου. Όλη η φιλοσοφία αυτής της μορφής επένδυσης, που εάν ο κάθε ένας από εμάς την φέρνουμε στο μυαλό μας πριν κάνουμε κάποια αγοροπωλησία μετοχών, θα αποφύγουμε πολλά λάθη, τα οποία αποτιμώνται σε χρήματα. Επίσης, κρίνω πολύ σημαντικές τις συμβουλές με τις οποίες «κλείνουν» όλα τα κεφάλαια.

Τι θα συμβουλεύατε έναν 25χρονο που σήμερα σκέφτεται «ίσως επενδύσω», αλλά διστάζει;

Να το τολμήσει. Όσο πιο νωρίς ηλικιακά ξεκινήσει κάποιος τις επενδύσεις, τόσο πιο πολλές πιθανότητες έχει για ένα καλύτερο οικονομικό μέλλον. Οφείλει όμως να κάνει τα σωστά βήματα σε αυτό το εγχείρημα. Πρώτα απ’ όλα πρέπει να εκπαιδεύσει τον εαυτό του. Να αποκτήσει γνώσεις. Είτε δομημένα, παρακολουθώντας ημερίδες, σεμινάρια, μαθήματα από τα κέντρα δια βίου μάθησης που προσφέρουν και πολλά πανεπιστήμια, είτε να διαβάζει βιβλία και επιστημονικά άρθρα. Είναι τυχεροί οι σημερινοί νεαροί ενήλικες, καθώς είναι αρκετά εύκολη η πρόσβαση στη γνώση λόγω του διαδικτύου. Στη συνέχεια καλό είναι να συνειδητοποιήσουν ότι αυτή η ενασχόληση, εμπεριέχει ρίσκο, το οποίο μειώνεται με τη γνώση. Σίγουρα ορισμένες στιγμές θα κληθούν να διαχειριστούν κάποια απώλεια χρημάτων. Εκεί δεν θα πρέπει να αφήσουν τα αρνητικά συναισθήματά να τους επηρεάσουν. Με σύνεση και με αυτό που λέμε «παγωμένο αίμα» θα διαχειριστούν την κατάσταση. Αναφέρομαι αναλυτικά σε όλα αυτά μέσα στο βιβλίο.

Ποιες τάσεις θεωρείτε ότι θα επηρεάσουν το χρηματιστήριο ή την αγορά μετοχών στο άμεσο μέλλον (π.χ. τεχνολογία, πράσινη ενέργεια, ψηφιακά προϊόντα);

Το χρηματιστήριο επηρεάζεται από τα πάντα. Θετικά και αρνητικά. Όποιος διαβάσει την ιστορία των χρηματαγορών θα το διαπιστώσει. Καταστάσεις όπως πόλεμος, ειρήνη, αντιμετώπιση επιδημιών, αφήνουν έντονα το αποτύπωμά τους. Η πρόοδος επίσης οδηγεί συνήθως σε θετική κατεύθυνση τις αγορές. Ζούμε την 4η βιομηχανική επανάσταση, η οποία όπως και οι προηγούμενες, θα φέρει σημαντικές εξελίξεις και ανατροπές στις οικονομίες του κόσμου. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, τα Big Data, η θεαματική εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, τολμώ να πω ότι θα δώσουν ώθηση και μεγάλα κέρδη στις εταιρείες, όχι μόνο που εμπορεύονται όλα αυτά, αλλά και σε εκείνες που θα τα χρησιμοποιήσουν στις δικές τους παραγωγικές διαδικασίες. Επειδή είμαι από φύση αισιόδοξο άτομο, πιστεύω ότι στο άμεσο μέλλον θα δούμε το θετικό οικονομικό αποτύπωμα της σημερινής κατάστασης.

Το βιβλίο σας, ετοιμάζεται για β’ έκδοση. Πού είναι διαθέσιμο για όσους θέλουν να το αποκτήσουν;

Με χαρά ενημερώθηκα από τον εκδοτικό οίκο τον Οκτώβριο, ότι όλα τα αντίτυπα της πρώτης έκδοσης είχαν φύγει από την αποθήκη τους. Ο κόσμος αγκάλιασε το βιβλίο αυτούς τους μήνες που κυκλοφορεί, γιατί είναι γραμμένο από μία απλή επενδύτρια όπως οι ίδιοι, η οποία, αντιμετώπισε ακριβώς τα ίδια προβλήματα με εκείνους. Στα πλαίσια της παρουσίασης του βιβλίου στην Αθήνα, τυπώθηκε η δεύτερη έκδοση, η οποία κυκλοφορεί κανονικά στα βιβλιοπωλεία από όπου ο κάθε ένας μπορεί να το προμηθευτεί. Το γράφω και μέσα στο βιβλίο, ότι είμαι στην διάθεση των αναγνωστών για οποιαδήποτε απορία και μπορούν να με βρουν στα κοινωνικά δίκτυα με το όνομά μου.