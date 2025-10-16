Ημαθία: Κτηνοτρόφος κατήγγειλε την κλοπή 500 ζώων- Θετικά τα τεστ για ευλογιά στην κτηνοτροφική μονάδα

Μάλιστα λίγες μέρες αργότερα βγήκαν θετικά για ευλογιά τα αποτελέσματα από δείγματα των ζώων που δεν είχαν κλαπεί. Έτσι είναι πιθανό να νοσούν και τα ζώα που έχουν κλαπεί.

Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από λίγες μέρες, όταν ο κτηνοτρόφος επισκέφθηκε την κτηνοτροφική του μονάδα στο Κλειδί Ημαθίας και διαπίστωσε ότι περίπου 500 ζώα έλειπαν από τα περίπου 700 που διαθέτει, ενώ είχε συμβεί το ίδιο και σε γειτονική κτηνοτροφική μονάδα. Ο ίδιος κατήγγειλε το περιστατικό στις αρχές, υποβάλλοντας μήνυση κατά αγνώστων, ενώ όπως είπε βρήκε ίχνη από ρόδες λίγο πιο έξω από τη μονάδα. Λίγες μέρες μετά το περιστατικό τα 200 πρόβατα που είχαν απομείνει στη μονάδα βρέθηκαν θετικά στην ευλογιά, κάτι που σημαίνει ότι είναι πολύ πιθανό και όσα έχουν κλαπεί, επίσης να νοσούν.