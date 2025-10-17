Άνδρας έπεσε από τον 24ο όροφο του πύργου της Πανόρμου και σκοτώθηκε

Άνδρας ηλικίας 44 ετών, έπεσε από τον 24ο όροφο του πύργου «Απόλλων» στην οδό Πανόρμου στους Αμπελόκηπους, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο, λίγο πριν τις 13.30 σήμερα.

Οι συνθήκες της πτώσης του 44χρονου δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί.

Στο σημείο έχει μεταβεί ο διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Αμπελοκήπων, μαζί με άλλους αστυνομικούς, που συλλέγουν στοιχεία για το τραγικό συμβάν.

ΑΠΕ-ΜΠΕ