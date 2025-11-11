Μεσσηνία: Σε λειτουργία χθες 3 σταθμοί απολύμανσης οχημάτων

Σε πλήρη λειτουργία τέθηκαν χθες τρεις σταθμοί απολύμανσης οχημάτων σε κομβικά σημεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για την αποτροπή εισόδου της νόσου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Οι σταθμοί, που λειτουργούν σε 24ωρη βάση έπειτα από σύμβαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου με ανάδοχο, έχουν εγκατασταθεί στο Καλό Νερό Τριφυλίας (Π.Ε. Μεσσηνίας) επί της Ε.Ο. Πύργου–Κυπαρισσίας, στο Λιβαδάκι Γορτυνίας (Π.Ε. Αρκαδίας) επί της Ε.Ο. Τρίπολης–Αρχαίας Ολυμπίας και στη Δάρα (Π.Ε. Αρκαδίας) επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού Τρίπολης–Πατρών.

Σκοπός της λειτουργίας τους είναι η απολύμανση των εισερχόμενων οχημάτων που σχετίζονται με τη ζωική παραγωγή και τις κτηνοτροφικές δραστηριότητες, όπως οχήματα μεταφοράς ζώντων ζώων, βυτία συλλογής γάλακτος, οχήματα μεταφοράς ζωοτροφών, αγροκτηνοτροφικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης και οχήματα εταιρειών συντήρησης εξοπλισμού κτηνοτροφικών μονάδων.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο σχέδιο πρόληψης και ελέγχου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και αποτελεί κρίσιμη δράση για τη θωράκιση της κτηνοτροφικής παραγωγής και της τοπικής οικονομίας.

Στο επόμενο διάστημα αναμένεται η εγκατάσταση και τέταρτου σταθμού απολύμανσης στα Διόδια Σπαθοβουνίου (Π.Ε. Κορινθίας), ώστε να καλυφθεί πλήρως το οδικό δίκτυο εισόδου προς την Πελοπόννησο και να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο το πλέγμα βιοασφάλειας της Περιφέρειας.