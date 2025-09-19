Μουσικοί της Καλαμάτας τραγουδούν για την Παλαιστίνη

Συμμετέχουν οι: Παναγιώτης Αδάμ, Φωτεινή Αράπη, Βίκυ Βασιλειάδη, Γιάννης Γαραντζιώτης, Σταυρούλα Δαμήλου, Παναγιώτα Ηλιοπούλου, Αντώνης Κουφουδάκης, Ελένη Λίγγρη, Αντώνης Μαζιώτης, Κατερίνα Παλαιολόγου, Ελένη Περτσελάκη και Κατεριλένα Σταματελοπούλου.
Η πρωτοβουλία «Η μουσική κόντρα στη σιωπή», εμπνευσμένη από αντίστοιχες κινήσεις σε Ιταλία, Γερμανία, Σουηδία, Ελβετία και Αυστρία, στοχεύει στη δημιουργία πολυμορφικών μουσικών δράσεων για την υποστήριξη της Παλαιστίνης και διοργανώνει δημόσιες καλλιτεχνικές παρεμβάσεις σε επτά ελληνικές πόλεις.