Κυριακή, 10 Αυγούστου 2025 16:01

Σορός ηλικιωμένου άνδρα στο λιμάνι του Πειραιά (βίντεο)

Γράφτηκε από την

Σορός ηλικιωμένου άνδρα στο λιμάνι του Πειραιά (βίντεο)

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Νεκρός εντοπίστηκε, νωρίτερα σήμερα, ένας άνδρας στο λιμάνι του Πειραιά, με τις συνθήκες θανάτου του να ερευνώνται από το Λιμενικό Σώμα.

Πρόκειται, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, για έναν ηλικιωμένο άνδρα που βρέθηκε ανοικτά της Πύλης 10 του λιμανιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας δεν έφερε προσωπικά έγγραφα ή κάποιο αντικείμενο που θα μπορούσε να βοηθήσει στην αναγνώρισή του.

Η σορός, που επέπλεε, εντόπισαν πολίτες και ενημέρωσαν τις Αρχές, μεταφέρθηκε αρχικά στο Τζάνειο Νοσοκομείο. Στη συνέχεια αναμένεται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά για εξέταση ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου του άτυχου άνδρα.

 

ΑΠΕ - ΜΠΕ

Κατηγορία Κοινωνία
