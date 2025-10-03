Βροχές και καταιγίδες σήμερα σε αρκετές περιοχές, σε πτώση η θερμοκρασία (Βίντεο)

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις θα επηρεάσουν σήμερα Παρασκευή 3/10: α. Μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες την κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων. β. Μέχρι το μεσημέρι την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου γ. Από τις πρωινές ώρες μέχρι και το απόγευμα τα Δωδεκάνησα (ειδικά την περιοχή του Καστελλόριζου έως το βράδυ).

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα και έως τις πρώτες πρωινές ώρες στα ανατολικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της βόρειας χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές δυτικοί βορειοδυτικοί και στα ανατολικότερα τμήματα της χώρας από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη 7 και στο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στις περισσότερες περιοχές. Στη Μακεδονία δεν θα ξεπεράσει τους 15 με 17 βαθμούς, στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 20 με 23 και μόνο στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.