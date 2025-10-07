Παπαϊωάννου για «αιώνιους» φοιτητές: 290.000 δεν ενδιαφέρθηκαν και διαγράφονται

Ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, μίλησε -μεταξύ άλλων- για τους «αιώνιους» φοιτητές και τι ισχύει με τις μεταβατικές διατάξεις που τους αφορούν.

Ειδικότερα, ο υφυπουργός ενημέρωσε ότι για τις τετραετείς σχολές ο μέγιστος χρόνος φοίτησης είναι τα 6 έτη και για τις πενταετείς και εξαετείς, οκτώ και εννέα αντίστοιχα. «Οτιδήποτε εκφεύγει αυτού του αριθμού των ετών θεωρείται ότι έχει υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης», εξήγησε ο Ν. Παπαϊωάννου και πρόσθεσε ότι «εξαιτίας των μεταβατικών διατάξεων, τον Σεπτέμβριο για όσους έχουν εγγραφεί σε τετραετείς σχολές πριν το 2017, σε πενταετής πριν από το 2016 και σε εξαετείς πριν από το 2015, μπαίνει αυτός ο “κόφτης”.