eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 07 Οκτωβρίου 2025 11:40

Παπαϊωάννου για «αιώνιους» φοιτητές: 290.000 δεν ενδιαφέρθηκαν και διαγράφονται

Γράφτηκε από την

Παπαϊωάννου για «αιώνιους» φοιτητές: 290.000 δεν ενδιαφέρθηκαν και διαγράφονται

Premium Strom

Ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, μίλησε -μεταξύ άλλων- για τους «αιώνιους» φοιτητές και τι ισχύει με τις μεταβατικές διατάξεις που τους αφορούν.

Ειδικότερα, ο υφυπουργός ενημέρωσε ότι για τις τετραετείς σχολές ο μέγιστος χρόνος φοίτησης είναι τα 6 έτη και για τις πενταετείς και εξαετείς, οκτώ και εννέα αντίστοιχα. «Οτιδήποτε εκφεύγει αυτού του αριθμού των ετών θεωρείται ότι έχει υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης», εξήγησε ο Ν. Παπαϊωάννου και πρόσθεσε ότι «εξαιτίας των μεταβατικών διατάξεων, τον Σεπτέμβριο για όσους έχουν εγγραφεί σε τετραετείς σχολές πριν το 2017, σε πενταετής πριν από το 2016 και σε εξαετείς πριν από το 2015, μπαίνει αυτός ο “κόφτης”.

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις