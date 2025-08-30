Μεσσηνία: Αστυνομική επιχείρηση με 12 συλλήψεις για διάφορα αδικήματα

Δώδεκα συλλήψεις για διάφορα αδικήματα έγιναν στη Μεσσηνία στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης προχθές Πέμπτη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας.

Συνολικά και στους πέντε νομούς της Περιφέρειας κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, έγιναν έλεγχοι σε 830 άτομα, εκ των οποίων τα 730 ήταν Ελληνες και 100 ήταν αλλοδαποί.

Επιπλέον, προσήχθησαν 61 άτομα, από τα οποία 47 ήταν Ελληνες και 14 ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν 38 άτομα.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 653 οχήματα, βεβαιώθηκαν συνολικά 351 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και πραγματοποιηθήκαν 8 ακινητοποιήσεις οχημάτων.

Ειδικότερα στη Μεσσηνία έγινα έξι συλλήψεις για ναρκωτικά.

Συνελήφθη ένας 37χρονος στο Βασιλίτσι με 0,9 γραμμάρια χασίς και 3 τσιγαριλίκια, ένας 37χρονος Βέλγος στην Καλαμάτα με 5,5 γραμμάρια χασίς, ένας 36χρονος στο Πεταλίδι με 4,2 γραμμάρια χασίς, ένας 27χρονος στον κόμβο του Αεροδρομίου Καλαμάτας με 2,3 γραμμάρια χασίς και 0,2 γραμμάρια κοκαΐνη, ένας 44χρονος στα Αρφαρά με 0,5 γραμμάρια ηρωίνη και τέλος ένας 55χρονος στη Σπερχογεία με 3,1 γραμμάρια ηρωίνη.

Ακόμη έγιναν τέσσερις συλλήψεις Ρομά για στέρηση δελτίου ταυτότητας, συνελήφθη ένα άτομο για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και τέλος ένας αλλοδαπός που διέμενε παράνομα στη χώρα και σε βάρος του θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής του.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους κατά τόπο εισαγγελείς.

Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Κ.Ηλ.