Τριφυλία: Διαμαρτυρία Κυριαζή σε Λεβεντάκη για εντεταλμένο σύμβουλο

Χαρακτηριστικά ο κ. Κυριαζής αναφέρει: «Κύριε δήμαρχε, βασιζόμενος στις δηλώσεις σας ότι όλοι μαζί μπορούμε περισσότερα, κάτι που με εκφράζει και το εύχομαι. Οι πρόεδροι κοινοτήτων είναι εργαλεία δουλειάς σας και προβολής του έργου της κοινότητας και κατ’ επέκταση του δήμου. Σας γνωρίζω δημόσια δύο περιστατικά που είμαι σίγουρος ότι δεν έχουν φτάσει στην αντίληψή σας: Πάμε δύο χρόνια και συνεχίζω να μην έχω κλειδιά του κτηρίου πρώην Δημαρχείου. Ο εντεταλμένος σύμβουλος κ. Ι. Φιλντίσης κρατάει τα κλειδιά προσωπικά αφήνοντας μια άδεια αίθουσα να καταστρέφεται αχρησιμοποίητη για δικούς του εγωιστικούς λόγους. Έρχεται κάπου - κάπου, ανάβει τα φώτα, κάθεται λίγο, ξανακλειδώνει και αποχωρεί. Προσπάθησα να του εξηγήσω ότι το συμφέρον του δήμου είναι η χρησιμοποίηση της αίθουσας ως στεκιού νεολαίας πολιτιστικής και ψυχαγωγικής χρήσης, καθώς και για ομιλίες, εκθέσεις, που τις ματαιώσαμε. Δεν θέλει να καταλάβει ότι βάζει τον εγωισμό του πάνω από το συμφέρον του δήμου. Στις φετινές εκδηλώσεις τον ψάχναμε, με αποτέλεσμα να γίνουν από ιατρική ομάδα μετρήσεις σακχάρου στο πεζοδρόμιο. Δεκάδες παιδιά το καλοκαίρι δεν είχαν πού να σταθούν. Έχουμε δηλώσει ότι χωρίς να επιβαρυνθεί ο δήμος θα συντηρήσουμε την αίθουσα και θα την αξιοποιήσουμε. Μαζί μας σε αυτό ο συμπατριώτης επιχειρηματίας Βένος Κάκκαβας. Πάρτε αυτή την πρωτοβουλία και δώστε μας αυτή τη δυνατότητα. Το δεύτερο θέμα: Στην τελευταία ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. έβαλα το θέμα της αγροτικής οδοποιίας, ότι δεν έχουμε πάρει καθόλου ένα μηχάνημα (γκρέιντερ) και ο αντιδήμαρχος κ. Βλάχος απάντησε ότι έδωσε το γκρέιντερ στον κ. Φιλντίση για έναν μήνα. Σε εμάς δεν έφτασε ποτέ. Δεν αμφιβάλλω την ειλικρίνεια του κ. Βλάχου, αλλά το ερώτημα είναι πού πήγε το γκρέιντερ από τον κ. Φιλντίση; Και γιατί εμάς μας αγνοεί ή εκδικείται; Τελικά, τι προσφέρει ο εν λόγω κύριος; Ποιες είναι οι αρμοδιότητές του; Και γιατί φέρεται έτσι, χωρίς να καταλαβαίνει ότι κάνει κακό στον δήμο και εκθέτει τον δήμαρχο; Στην πορεία των αυτοδιοικητικών δεν επιτρέπονται εγωισμοί και εκδικητικότητα, αλλά συνεργασία και προγραμματισμοί. Πιστεύω στο πρόσωπό σας και στην ευαισθησία σας και παρακαλώ όπως δώσετε λύση όπως αρμόζει στην ομαλή συνεργασία μας και αποδοτική λειτουργία. Να είστε σίγουρος ότι ο κόσμος του Σιδηροκάστρου και εγώ προσωπικά θα σας συγχαρούμε δημόσια για το αποτέλεσμα της επέμβασής σας».

Κ.Μπ.