Πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις στο «Kalamata Pamisos River Action» (βίντεο)

Το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17 Αυγούστου, ο Δήμος Καλαμάτας, η Κοινωφελής Επιχείρηση «Φάρις» και η Κοινότητα Άριος, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνδιοργανώνουν το τέταρτο «Kalamata Pamisos River Action».

Η διοργάνωση περιλαμβάνει πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις με στόχο την ψυχαγωγία των πολιτών και την τουριστική προβολή της περιοχής. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο ειδικά διαμορφωμένο πάρκο του Παμίσου και στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το φράγμα.

Μετά την επιτυχία των προηγούμενων ετών, το «Kalamata Pamisos River Action» επιστρέφει δυναμικά, εμπλουτισμένο με ποικίλες δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Στη διοργάνωση συμμετέχουν τοπικοί φορείς, καθώς και αθλητικά, μορφωτικά και πολιτιστικά σωματεία της Καλαμάτας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ιππασία, βαρκάδα, σκάκι, street food και μουσικές εκδηλώσεις. Στη σκηνή θα εμφανιστούν οι Momentum με τον Γιώργο Σπάλα (16/8), καθώς και οι Ακροβάτες και ο Εισαγγελέας (17/8). Παρών θα είναι και ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου 2004, Θοδωρής Ζαγοράκης, προσφέροντας στο κοινό τη δυνατότητα για φωτογραφίες και αυτόγραφα.

Οι εκδηλώσεις θα διαρκούν από τις 9 το πρωί έως τα μεσάνυχτα. Η είσοδος και το πάρκινγκ είναι δωρεάν, ενώ θα υπάρχουν συχνά δρομολόγια του ΚΤΕΛ για όσους δεν επιθυμούν να μετακινηθούν με το αυτοκίνητό τους.

«Το ευλογημένο κομμάτι του Παμίσου και το πάρκο όπου πραγματοποιείται η εκδήλωση μπορούν να γίνουν σημείο αναφοράς και να δημιουργήσουν έναν νέο τουριστικό προορισμό για τον Δήμο Καλαμάτας και την Περιφέρεια Πελοποννήσου» ανέφερε μεταξύ άλλων στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, ο πρόεδρος της Κοινότητας Αριος, Γρηγόρης Κωστόπουλος. Ο σύμβουλος της Δημοτικής Αρχής, Ιάκωβος Περρωτής, τόνισε πως: «Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να εμπλουτίσουμε τον τουριστικό χάρτη της Καλαμάτας, ώστε να γίνει πολυθεματικός – όχι μόνο βουνό, Ταΰγετος και θάλασσα, αλλά και ποτάμι. Η πρόσβαση στην περιοχή είναι πλέον ευκολότερη, ενώ οι υποδομές που υλοποιεί ο Δήμος στα χωριά αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής. Ετσι, θα μιλάμε για ένα κομμάτι της Καλαμάτας, λίγο έξω από την Καλαμάτα».

Αναλυτικά οι δηλώσεις και το πλήρες πρόγραμμα με τις συμμετοχές των συλλόγων στο “Kalamata Pamisos River Action” παρουσιάζονται στο βίντεο που ακολουθεί.

Κ.Δρ.