Παιδική - νεανική χορωδία ίδρυσε ο “Ορφέας”

Η προσπάθεια συνεχίζεται με μαέστρο τον Ιβάν Μάτζαρη. Μπορούν να συμμετέχουν αγόρια και κορίτσια από 6 ετών και μεγαλύτερα ενώ η συμμετοχή είναι χωρίς κόστος για τους γονείς! Οι πρόβες θα γίνονται στην αίθουσα του ΟΡΦΕΑ, στο κτίριο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτας, κάθε Κυριακή στις 6 μ.μ., αρχίζοντας από την ερχόμενη Κυριακή, 14/9. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να απευθύνονται στον πρόεδρο του ΟΡΦΕΑ Αλέξανδρος Μπουφέα στο τηλέφωνο 6978190104 και στα e-mail: aleboufe@yahoo.gr και info@orfeaskalamata.gr. Η ανακοίνωση του ομίλου αναφέρει: “Η συμμετοχή έχει σημαντικά οφέλη για τα παιδιά τόσο σε μουσικό, όσο και κοινωνικό επίπεδο. Είναι η καλύτερη άσκηση για τον εγκέφαλο, εντείνει όλες τις λειτουργίες του και δημιουργεί υψηλότερο ΙQ. Τα παιδιά που ασχολούνται με τη μουσική είναι ευτυχισμένα και έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Η μουσική δημιουργεί συναισθήματα και δεσμούς. Το τραγούδι είναι απόλυτα αναγκαίο για να υπάρξει μουσική δημιουργία και πραγματική κατανόηση της μουσικής”.