Απονομή του βραβείου «Μ. Πολυδούρη» στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Nα απονείμει εξ ημισείας και κατ’ αλφαβητική σειρά στη Μαρία Λεβαντή για το έργο της «Η Περσεφόνη φορά ψηλό καπέλο» από τις εκδόσεις Ωκεανός και στην Τζένη Παυλίδου για την ποιητική συλλογή της «Εντός του προβλεπόμενου χώρου» από τις εκδόσεις ενύπνιο το βραβείο «Μ. Πολυδούρη» σε πρωτοεμφανιζόμενο/η εκδοτικά ποιητή/τρια το 2024 αποφάσισε η επιτροπή κρίσης, η οποία συνεδρίασε την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου.

Τα βραβεία θα απονεμηθούν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ΙΕ Πολυδούρεια την Τέταρτη 1 Οκτωβρίου στις 8 μ.μ. στο Studio του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας.

Τα βραβεία είναι αφιερωμένα στην ποιήτρια και μεταφράστρια Τζένη Μαστοράκη.