Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2025 11:30

Κάνουν πρεμιέρα οι «Ποιητικοί δρόμοι»

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

 

"Πρεμιέρα" κάνει σήμερα Σάββατο η καινοτόμος πολιτιστική πρωτοβουλία «Ποιητικοί δρόμοι», που οργανώνει ο μη κερδοσκοπικός φορέας Kalliergonsyn.

Η δράση θα ξεκινήσει στις 9 μ.μ. στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Πρόκειται για μια έναρξη-έκπληξη με την υπογραφή του σκηνοθέτη Κώστα Χαλκιά και τη συμμετοχή μαθητών και καθηγητών του 5ου Γυμνάσιου Καλαμάτας. Η εν λόγω πρωτοβουλίατελεί υπό την αιγίδα και την υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού, της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, του Δήμου Καλαμάτας και της Κοινότητας Καλαμάτας, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Την πρωτοβουλία στηρίζουν επίσης τοπικοί φορείς και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί. Η δράση θα ολοκληρωθεί στις 15 Νοεμβρίου.

 

