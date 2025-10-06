Ο Τραμπ χαρακτήρισε τις Δημοκρατικές πόλεις "εμπόλεμες ζώνες"

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε χθες Κυριακή το Σικάγο «εμπόλεμη ζώνη» προκειμένου να δικαιολογήσει την ανάπτυξη εκεί του στρατού, ενώ μέλη της Εθνοφρουράς της Καλιφόρνιας αναπτύχθηκαν στο Πόρτλαντ, στην πολιτεία Όρεγκον, μία ακόμη πόλη που κυβερνάται από Δημοκρατικούς, παρά τις δύο αντίθετες αποφάσεις που εξέδωσε ομοσπονδιακή δικαστής.

«Είναι εμπόλεμη ζώνη. Η πόλη είναι μια εμπόλεμη ζώνη και λέει ψέματα ώστε οι εγκληματίες να μπορέσουν να μπουν εκεί και να καταστρέψουν τη ζωή των ανθρώπων», κατήγγειλε η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ χθες μιλώντας χθες Κυριακή στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News αναφερόμενη στον δήμαρχο του Πόρτλαντ Μπράντον Τζόνσον, ο οποίος έκανε λόγο για «αντισυνταγματικά μέτρα».

Σύμφωνα με τη Νόεμ, συμμορίες, καρτέλ και «άλλες γνωστές τρομοκρατικές οργανώσεις» δίνουν χρήματα σε όσους διαδηλώνουν κατά της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE).

Το Σάββατο ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την ανάπτυξη 300 Εθνοφρουρών στο Σικάγο με στόχο «να προστατεύσουν τους ομοσπονδιακούς πράκτορες και τη δημόσια περιουσία».

Η Δημοκρατική αντιπολίτευση επέκρινε σφοδρά τον Λευκό Οίκο, με τον γερουσιαστή Ντικ Ντέρμπιν να καταγγέλλει ότι «ο πρόεδρος δεν επιδιώκει να καταπολεμήσει την εγκληματικότητα αλλά να σπείρει τον φόβο».

«Αυτοί μετατρέπουν την πόλη σε εμπόλεμη ζώνη», σχολίασε από την πλευρά του ο κυβερνήτης του Ιλινόι Τζ.Μπ. Πρίτσκερ μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN, όπου περιέγραψε τις αλλεπάλληλες επιδρομές και ζήτησε την αποχώρηση του στρατού.

Σε ανακοίνωσή του ο Πρίτσκερ χαρακτήρισε την ανάπτυξη στρατιωτών στο Σικάγο «εισβολή του Τραμπ». «Δεν έχει κανέναν λόγο» να στέλνει στρατιώτες στο Ιλινόι ούτε σε καμία άλλη πολιτεία χωρίς «τη συναίνεση ή τη συνεργασία» των τοπικών αρχών.

Δημοσκόπηση του CBS που δόθηκε χθες Κυριακή στη δημοσιότητα έδειξε ότι το 58% των Αμερικανών είναι αντίθετοι στην ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στις αμερικανικές πόλεις.

Διαδηλώσεις στο Πόρτλαντ

Το Πόρτλαντ είναι η πέμπτη πόλη που κυβερνάται από Δημοκρατικούς στην οποία ο Τραμπ ζητεί την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς, ένα μέτρο που μέχρι τώρα υιοθετούνταν μόνο σε έκτακτες περιστάσεις.

Η Εθνοφρουρά έχει ήδη αναπτυχθεί στο Λος Άντζελες, την Ουάσινγκτον και το Μέμφις, κάθε φορά παρά την αντίθεση των τοπικών αρχών.

Στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η Εθνοφρουρά βοήθησε «να καθαρίσει» η ομοσπονδιακή πρωτεύουσα.

«Είμαστε πολύ πιο ασφαλείς. Προηγουμένως ήταν κυριολεκτικά εμπόλεμη ζώνη», σχολίασε χθες ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον.

Ωστόσο η ομοσπονδιακή δικαστής Κάριν Ίμεργκουτ εμπόδισε με δύο διαφορετικές της αποφάσεις το Σάββατο και την Κυριακή την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ, υπογραμμίζοντας ότι «δεν υπάρχει εξέγερση στο Πόρτλαντ, ούτε κάποια απειλή για την εθνική ασφάλεια».

Παρά την πρώτη απόφαση της δικαιοσύνης, η κυβερνήτρια του Όρεγκον Τίνα Κότεκ επεσήμανε την Κυριακή σε ανακοίνωσή της ότι «101» Εθνοφρουροί από την Καλιφόρνια αναπτύχθηκαν στο Πόρτλαντ, αναγκάζοντας τη δικαστή να εκδώσει νέα απόφαση για την αναστολή της αποστολής τους.

«Ο πρόεδρος δεν μπορεί να παίζει το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι με τις μονάδες της Εθνοφρουράς σε διάφορες πολιτείες προκειμένου να παρακάμψει τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και το κράτος δικαίου», τόνισε ο γενικός εισαγγελέας του Όρεγκον Νταν Ρέιφιλντ στον λογαριασμό του στο Χ.

Από την πλευρά του ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ κατήγγειλε «την κατάχρηση εξουσίας» από τον Τραμπ.

«Καμία εξέγερση»

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναγάγει την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης σε απόλυτη προτεραιότητα της δεύτερης θητείας του, μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

Πολλές διαδηλώσεις και κινητοποιήσεις κατά της ICE έχουν πραγματοποιηθεί τις τελευταίες εβδομάδες, κυρίως στις λεγόμενες πόλεις «καταφύγια» όπως το Πόρτλαντ και το Σικάγο, όπου προστατεύονται από την απέλαση οι παράτυποι μετανάστες.

Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος δήλωσε την Τρίτη ότι χρησιμοποιεί τον στρατό κατά «του εσωτερικού εχθρού», ισχυρίστηκε χωρίς αποδείξεις ότι «το Πόρτλαντ φλέγεται. Υπάρχουν εξεγερμένοι παντού».

Ο Τραμπ έχει απειλήσει να στείλει την Εθνοφρουρά στη Νέα Υόρκη και τη Βαλτιμόρη, δύο ακόμη Δημοκρατικές πόλεις.

ΑΠΕ-ΜΠΕ