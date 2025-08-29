Τέμπη: Οι οικογένειες των θυμάτων καταγγέλουν μεγάλη καθυστέρηση στις έρευνες (Βίντεο)

Παραδόθηκε στον εφέτη ανακριτή το πόρισμα της Πυροσβεστικής, σύμφωνα με το οποίο δεν υπήρχαν ίχνη καύσης στις μηχανές και στα βαγόνια της εμπορικής αμαξοστοιχίας, στην πολύνεκρη τραγωδία των Τεμπών.

Ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας θύματος, ζητά να μάθει μέσω OPEN από ποιο υλικό έχασαν τη ζωή τους τόσα νέα παιδιά. Σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή με αφορμή το πόρισμα, μεταξύ Άδωνι Γεωργιάδη και πλεύσης ελευθερίας.