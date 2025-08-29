Ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας θύματος, ζητά να μάθει μέσω OPEN από ποιο υλικό έχασαν τη ζωή τους τόσα νέα παιδιά. Σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή με αφορμή το πόρισμα, μεταξύ Άδωνι Γεωργιάδη και πλεύσης ελευθερίας.
Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025 14:32
Τέμπη: Οι οικογένειες των θυμάτων καταγγέλουν μεγάλη καθυστέρηση στις έρευνες (Βίντεο)Γράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Παραδόθηκε στον εφέτη ανακριτή το πόρισμα της Πυροσβεστικής, σύμφωνα με το οποίο δεν υπήρχαν ίχνη καύσης στις μηχανές και στα βαγόνια της εμπορικής αμαξοστοιχίας, στην πολύνεκρη τραγωδία των Τεμπών.
Κατηγορία Κοινωνία