Νέες μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των τσιγάρων

Γιατί ακριβαίνουν και μάλιστα κατά πολύ οι τιμές των τσιγάρων και των εν γένει καπνικών προϊόντων.

Σημαντική αύξηση στην τιμή των καπνικών προϊόντων προμηνύει η εφαρμογή νέας ευρωπαϊκής οδηγίας για τη φορολόγηση παραδοσιακών και καινοτόμων προϊόντων καπνού, με στόχο τον περιορισμό της χρήσης τους.

Οπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι προτεινόμενες αυξήσεις στον ειδικό φόρο εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε απότομη άνοδο της τιμής κατά 2 με 3 ευρώ στο πακέτο των τσιγάρων, ξεπερνώντας τα 6 ευρώ από 4,8 που είναι σήμερα.

Αντίστοιχα, η επιβολή φόρου στα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού θα οδηγήσει σε αύξηση 2-3 ευρώ στο πακέτο και στα ηλεκτρονικά τσιγάρα κατά περίπου 1 ευρώ. Η νέα πρόταση οδηγίας συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Ecofin, με τον Κυριάκο Πιερρακάκη να επιμένει ότι η δημόσια υγεία αποτελεί θεμελιώδη υπαρξιακή προτεραιότητα. Ωστόσο, εξέφρασε επιφυλάξεις για την προοπτική μιας υπέρμετρης και απότομης αύξησης των φόρων στα καπνικά προϊόντα.

Πηγή: news247.gr