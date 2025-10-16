Πέθανε ο τελευταίος επιζών από την ιστορική ανάβαση του Εβερεστ με τον Χίλαρι το 1953

Ο τελευταίος επιζών της αποστολής που ανέβηκε με επιτυχία στο Έβερεστ το 1953, ο Κάντσα Σέρπα, πέθανε σε ηλικία 92 ετών, όπως ανακοινώθηκε σήμερα (16/10) από την οικογένειά του.

«Δεν ένιωθε πολύ καλά για αρκετές ημέρες. Πέθανε», δήλωσε στο AFP ένας από τους εγγονούς του, ο Τενζίνγκ Τσογκιάλ Σέρπα.

Γεννημένος το 1933, ο Κάντσα ήταν 19 ετών όταν προσελήφθη ως αχθοφόρος στην ομάδα με επικεφαλής τον Νεοζηλανδό, Εντμουντ Χίλαρι, που κατέκτησε την υψηλότερη κορυφή του κόσμου (8.848 μ.) με τον Νεπαλέζο Τενζίνγκ Νοργκάϊ Σέρπα, στις 29 Μαΐου 1953.

Κατά την διάρκεια αυτής της ανάβασης, ο νεαρός αχθοφόρος έφθασε στη διάσημη «ζώνη θανάτου» και σε υψόμετρο πάνω από τα 8.000μ. χωρίς προηγούμενη ορειβατική εμπειρία.

«Ήταν ένας ζωντανός θρύλος και πηγή έμπνευσης για όλους τους ορειβάτες και όσους εργάζονται σε αυτόν τον τομέα», δήλωσε ο Φουρ τζέλιε Σέρπα, πρόεδρος του Νεπαλέζικου Συνδέσμου Ορειβασίας και πρόσθεσε: «Χάσαμε τον φύλακά μας».

Τα μέλη της ιστορικής αποστολής του 1953 συγκεντρώθηκαν στην πρωτεύουσα του Νεπάλ, το Κατμαντού, και περπάτησαν για δύο εβδομάδες για να φτάσουν στο στρατόπεδο βάσης, κουβαλώντας σκηνές, τρόφιμα και εξοπλισμό.

«Όλοι έπρεπε να περπατήσουν επειδή δεν υπήρχαν δρόμοι, ούτε οχήματα ούτε αεροπλάνα», δήλωσε το 2013 ο Κάντσα Σέρπα στο AFP.

Με την πάροδο των ετών, το επώνυμο Σέρπα έχει γίνει το κοινό όνομα για τους Νεπαλέζους ορειβάτες που προσλαμβάνονται από ξένους ορειβάτες για να διευκολύνουν τις αναβάσεις τους.

Μέλη της ίδιας εθνοτικής ομάδας, μεταφέρουν εξοπλισμό ή εξοπλίζουν διαδρομές, μια δουλειά χωρίς την οποία οι περισσότερες αναβάσεις θα ήταν αδύνατες. Μετά την αποστολή του 1953, ο Κάντσα Σέρπα συνέχισε να συμμετέχει σε πολυάριθμες αποστολές για είκοσι χρόνια, πριν σταματήσει με την επιμονή της συζύγου του.

Στην συνέχεια, διηύθυνε έναν ξενώνα στο Νάμτσε και ίδρυσε ένα ίδρυμα που χρηματοδοτούσε την εκπαίδευση φτωχών οικογενειών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ