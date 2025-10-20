Αδ. Γεωργιάδης: Τέσσερις φορές πάνω από τις αρχικές προβλέψεις η ανταπόκριση των πολιτών για ραντεβού με γιατρό μέσω του «1566»

Στη μεταρρύθμιση του «1566» που δημιουργήθηκε για να κλείνουν οι ασθενείς τα ραντεβού τους με γιατρούς, αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας Άδ. Γεωργιάδης, τονίζοντας πως «Μέχρι την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, είχαμε ημερησίως 40.000 τηλέφωνα.

Μπορείτε να συλλάβετε το νούμερο; 17 μέρες μετά την έναρξη της νέας μεταρρύθμισης, είμαστε τέσσερις φορές πάνω από τις αρχικές προβλέψεις. Ακόμα δεν έχει απορροφηθεί η ανάγκη του κόσμου για ραντεβού. Έχουν κλειστεί περίπου μισό εκατομμύριο ραντεβού. Μιλάμε για συγκλονιστικά νούμερα».

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Αction 24, ο υπουργός Υγείας υπενθύμισε ότι το «1566» σχεδιάστηκε να εξυπηρετεί 11.000 τηλέφωνα την ημέρα, εξαιρώ την πρώτη μέρα που ήταν 162.420 τηλέφωνα και πρόσθεσε: «Είμαι ευτυχής που μισό εκατομμύριο συμπολίτες μου κατάφεραν από μία δράση που σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε να βρουν λύση στο πρόβλημά τους. Ο Έλληνας ασθενής με τις μεταρρυθμίσεις που κάναμε το τελευταίο διάστημα, έχει την ευκολότερη πρόσβαση σε ειδικευμένο γιατρό της αρεσκείας του στον κόσμο. Δωρεάν και γρήγορα».

Για τη διανομή φαρμάκων κατ' οίκον ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι αυτή η μεγάλη, όπως την χαρακτήρισε μεταρρύθμιση που ξεκίνησε το καλοκαίρι , πέρασε στα ψιλά.

«Τις πρώτες εβδομάδες υπήρχαν αρρυθμίες και εξαρχής έλεγα ότι μια τόσο μεγάλη μεταρρύθμιση θέλει κάποιο χρόνο να ισορροπήσει. Τώρα ακούτε φασαρία; Ξέρετε πόσοι άνθρωποι λαμβάνουν τα φάρμακά τους στο σπίτι τους; 34 χιλιάδες τον μήνα. 34 χιλιάδες άνθρωποι, που ή αυτοί ή οι οικογένειές τους θα πήγαιναν στην ουρά του ΕΟΠΥΥ και θα ταλαιπωρούνταν, πλέον δεν πηγαίνουν, δεν ταλαιπωρούνται και τους στέλνουμε τα φάρμακα στο σπίτι τους. Αύριο ξεκινάει στην Επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιό μας, όπου περιλαμβάνει τροπολογία και ρυθμίζουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες, για να ξεκινήσουμε τη διανομή των φαρμάκων υψηλού κόστους και στα ιδιωτικά φαρμακεία. Μόλις κλείσει κι αυτός ο κύκλος, οι ουρές πια στον ΕΟΠΥΥ θα σβήσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ