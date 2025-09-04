Εκπαιδευτικός του 2ου ΓΕΛ Καλαμάτας στην Ισλανδία

H εκπαιδευτικός μαζί με πολλούς συναδέλφους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες συμμετείχε στο σεμινάριο Iceland Nature and Sustainability Everywhere. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ποικιλομορφία του ισλανδικού φυσικού τοπίου μέσα από επισκέψεις στη φύση και ενημερωτικές διαλέξεις από ειδικούς. Ενημερώθηκαν εξάλλου για τις πρακτικές που εφαρμόζονται σε αυτή τη χώρα προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η αειφορία, ώστε ο άνθρωπος να συμβιώνει αρμονικά με τη φύση, καλύπτοντας όμως με σύνεση της ανάγκες του. Παράλληλα συμμετείχαν σε εργαστήρια όπου, αξιοποιώντας τις εμπειρίες και τις γνώσεις που απέκτησαν, εκπόνησαν σχέδια που μπορούν να χρησιμοποιήσουν στην τάξη για την ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης των μαθητών τους. Τέλος, παρουσίασαν τις δραστηριότητες και τις κινητικότητες των σχολείων τους και δημιούργησαν ένα δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ τους προκειμένου μελλοντικά να αναπτύξουν συνεργασίες στο πλαίσιο των προγραμμάτων Erasmus+.