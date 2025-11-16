Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας: Εκδήλωση για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Στην εκδήλωση που διοργανώνουν με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού προσκαλούν την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου στις 6 μ.μ. η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαμάτας και τα κέντρα των Παιδικών Χωριών SOS στην Καλαμάτα, στο Φουαγιέ του Πνευματικού Κέντρου.

Κεντρικό θέμα της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση και ο διάλογος γύρω από τα Δικαιώματα του Παιδιού, όπως αυτά κατοχυρώνονται στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (1989), μέσα από το βιβλίο «Έχω δικαίωμα; Έχω δικαίωμα!» (εκδόσεις Μικρή Σελήνη).

Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του ο συγγραφέας του βιβλίου και Γενικός Διευθυντής του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Πάνος Χριστοδούλου. Στην εκδήλωση συμμετέχουν με εικαστικές δημιουργίες, θεατρικά δρώμενα και χορωδιακές παρουσιάσεις οι σχολικές μονάδες: 2ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας, 4o Νηπιαγωγείο Καλαμάτας, 5o Νηπιαγωγείο Καλαμάτας, 6o Νηπιαγωγείο Καλαμάτας, 7o Νηπιαγωγείο Καλαμάτας, 8o Νηπιαγωγείο Καλαμάτας, 9o Νηπιαγωγείο Καλαμάτας, 10o Νηπιαγωγείο Καλαμάτας, 11o Νηπιαγωγείο Καλαμάτας, 13o Νηπιαγωγείο Καλαμάτας, 14o Νηπιαγωγείο Καλαμάτας, 21o Νηπιαγωγείο Καλαμάτας, 23o Νηπιαγωγείο Καλαμάτας, 24o Νηπιαγωγείο Καλαμάτας, 26o Νηπιαγωγείο Καλαμάτας, Νηπιαγωγείο Διασποράς, Νηπιαγωγείο Σωληνάριου, Νηπιαγωγείο Σπερχογείας, Νηπιαγωγείο Στούπας, 2o Νηπιαγωγείο Μεσσήνης, Κέντρο Προσχολικής Αγωγής «Λιλιπούπολη», 1o Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, 7o Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, 14ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, 17o Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, Δημοτικό Σχολείο Λεϊκων, Δημοτικό Σχολείο Σπερχογείας, 3o Γυμνάσιο Καλαμάτας.

“Η γιορτή αυτή είναι αφιερωμένη στα παιδιά και στα δικαιώματά τους, μια ευκαιρία να θυμηθούμε, να σκεφτούμε και να γιορτάσουμε μαζί την αξία του σεβασμού, της αγάπης και της ελευθερίας κάθε παιδιού” τονίζεται από τους διοργανωτές.