Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025 18:17

Προσωρινή άδεια λειτουργίας στο νέο Στάδιο Φιλιατρών

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Χορήγηση προσωρινής άδειας λειτουργίας στο νέο Στάδιο Φιλιατρών δόθηκε με απόφαση του δημάρχου Τριφυλίας Γιώργου Λεβεντάκη. 

Όπως τονίζεται στη σχετική απόφαση: «Προσωρινή άδεια δίνεται υπό όρους και για χρονικό διάστημα από 10/11/2025 έως 10/11/2026 στην αθλητική εγκατάσταση «Νέο Στάδιο Φιλιατρών» κατηγορίας Β1, για διεξαγωγή αγώνων και προπονήσεων ποδοσφαίρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην έκθεση ελέγχου της ιδιώτη πολιτικού μηχανικού κ. Πλέτσα Βασιλικής. Η άδεια λειτουργίας δεν υποκαθιστά ούτε απαλλάσσει από την υποχρέωση έκδοσης τυχόν αδειών (π.χ. άδεια τέλεσης αθλητικής συνάντησης) ή εγκρίσεων από άλλους φορείς, που τυχόν απαιτούνται ή θα απαιτηθούν και μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε και με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται για τη χορήγησή της με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση».

Κ.Μπ.

 

