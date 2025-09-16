Πρωτότυπη θεατρική παράσταση στην Αρχαία Μεσσήνη: «Αυτό δεν είναι το σώμα μου»

Η παράσταση, διάρκειας 60 λεπτών, συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας. Βασίζεται στα κείμενα του Οβιδίου από τις "Μεταμορφώσεις".

"Η παράσταση συμβολίζει το σώμα που μου επιβλήθηκε και που δεν επέλεξα. Το σώμα της ηθοποιού δεν είναι πια δικό της – είναι ρόλος. Αυτό είναι το μόνο που έχει εκείνη τη στιγμή και μέσα από αυτό θα κινηθεί. Επτά ιστορίες πάθους που μετατράπηκαν σε εκδίκηση από τους Θεούς: η Σκύλλα, η Μέδουσα, η Αράχνη, η Ηχώ, η Δάφνη, η Ιό και η Ηώ. Γυναίκες αδικημένες που δεν τους δόθηκε ποτέ φωνή. Τέσσερις ηθοποιοί από διαφορετικές χώρες εναλλάσσουν τους ρόλους δυναμικά και χωρίς προειδοποίηση, σε μια μοναδική παράσταση που γεννιέται στη στιγμή, χωρίς αρχή και χωρίς τέλος. Οδηγώντας μας στην καταγωγή της ίδιας της υποκριτικής τέχνης. Επτά γυναίκες – η Σκύλλα, η Μέδουσα, η Αράχνη, η Ηχώ, η Δάφνη, η Ιό και η Ηώ – παίρνουν φωνή μέσα από ιστορίες πάθους, αδικίας και εκδίκησης από τους θεούς. Τέσσερις ηθοποιοί από διαφορετικές χώρες – η Maria Barros, η Αντιγόνη Κωνσταντινίδη, η Ursula Vratusa και η Tijana Statkic – εναλλάσσονται στους ρόλους δυναμικά, δημιουργώντας μια παράσταση που γεννιέται στη στιγμή, χωρίς αρχή και τέλος", αναφέρεται στην περιγραφή.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, με δυνατότητα προαιρετικής συνεισφοράς.

Ο Γιώργος Λουριδάς, γεννημένος το 1987 στην Καλαμάτα, είναι σκηνοθέτης του σινεμά και του θεάτρου. Απόφοιτος του τμήματος Κινηματογράφου του ΑΠΘ και του Πανεπιστημίου Ιουλίου Βερν στην Αμιένη της Γαλλίας. Είναι μέλος της Ενωσης Μεσσήνιων Συγγραφέων και Ιδρυτής του «Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αγρινίου: Οι Μονόλογοι της Λήδας». Είναι επίσης πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων Κινηματογράφου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει κάνει πάνω από 20 ταινίες και έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες από πολλές γωνιές της Ευρώπης. Το τελευταίο του κινηματογραφικό εγχείρημα «Τα Λευκά Ημερολόγια» πραγματοποιήθηκε σε 9 διαφορετικές χώρες όπου γύρισε 10 ταινίες σε διάστημα 4 μηνών.