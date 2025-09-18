Αντίστροφη μέτρηση για το Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου

Πρεμιέρα κάνει το Σάββατο 11 Οκτωβρίου το 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα παραστάσεων, για δέκα σχεδόν μέρες, μέχρι τις 19 Οκτωβρίου, το κοινό της πόλης θα μπορεί να απολαύσει παραστάσεις κουκλοθεάτρου και όχι μόνο, με ελληνικές αλλά και διεθνείς συμμετοχές.

Το 9ο στη σειρά Φεστιβάλ απευθύνεται σε παιδιά από 2,5 ετών έως και ενήλικες και περιλαμβάνει 35 παραστάσεις εντός και εκτός Καλαμάτας, στην ευρύτερη περιφέρεια της Πελοποννήσου. Παράλληλα, προσφέρει πλήθος δωρεάν δρώμενων και εργαστηρίων σε ανοιχτούς χώρους της πόλης. Τριάντα τέσσερις βραβευμένοι καλλιτέχνες από την Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία, Χιλή παρουσιάζουν το έργο τους με διάφορες; τεχνικές και είδη θεατρικής κούκλας. Θέατρο Σκιών, Μαύρο Θέατρο, Γιγαντόκουκλες, μαρότες, μάπετ και επιτραπέζιες κούκλες και γαντόκουκλες στήνουν ένα τρελό χορό μπροστά σε θεατές όλων των ηλικιών μιλώντας τους για ειρήνη, αγάπη, φιλία, αλληλεγγύη, την προστασία της φύσης, το σεβασμό στη διαφορετικότητα, τα δεινά του πολέμου και της προσφυγιάς. Μιλάνε για τη μοναξιά, την ενηλικίωση, το φόβο, την αντίσταση στο κακό και στο άδικο, την εκμετάλλευση, αλλά την ομορφιά της δημιουργίας και της προσφοράς. Η μαγική τέχνη της θεατρικής κούκλας και των αντικειμένων ζευγαρώνει υπέροχα με την τέχνη της ζωντανής μουσικής και της ποίησης αποδεικνύοντας ότι στο πολιτισμό όλες οι τέχνες μπορούν να σμίγουν και να μεγαλουργούν. Το 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου Καλαμάτας μας καλεί να το απολαύσουμε ως θεατές, αλλά και να γίνουμε συνοδοιπόροι του, αγκαλιάζοντάς το με αγάπη.

«Εχει την απόλυτη ανάγκη και υποστήριξη όλων μας. Μην ξεχνάμε ότι είναι το μόνο φεστιβάλ που δημιουργήθηκε με μεράκι και αγάπη μόνο από εθελοντές-δημιουργούς, οι οποίοι αφιερώθηκαν με όλη τη δύναμη της ψυχής τους για την πόλη μας, για εσάς και τα παιδιά σας. Σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί εννέα ημέρες γιορτής, χαράς και πολιτισμού», αναφέρει το κάλεσμα.