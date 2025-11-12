Στα ύψη η τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος - «Όσο πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα, οι τιμές θα αυξάνονται» (Βίντεο)

Οι καταναλωτές καλούνται να προετοιμαστούν για αυξήσεις στις τιμές των κρεάτων, καθώς το μοσχαρίσιο πλησιάζει σύντομα τα 20 ευρώ το κιλό, ενώ και τα αμνοερίφια παραμένουν ακριβά λόγω της επιδημίας ευλογιάς που έχει πλήξει χιλιάδες αιγοπρόβατα.

Οι παράγοντες πίσω από τις ανατιμήσεις περιλαμβάνουν και τη μείωση της παραγωγής μοσχαρίσιου κρέατος εξαιτίας της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την πράσινη μετάβαση.

Οι ελληνικές ανάγκες σε μοσχαρίσιο κρέας καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές, ενώ η τιμή παραγωγού έχει αυξηθεί στα 8,5-9 ευρώ το κιλό, αυξάνοντας παράλληλα και τις τιμές στο ράφι.

Στα 15-17 ευρώ το κιλό η μέση τιμή λιανικής του μοσχαρίσιου κρέατος

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η μέση τιμή λιανικής του μοσχαρίσιου κρέατος έχει ανέβει στα 15-17 ευρώ το κιλό, από 12–13 ευρώ που ήταν πριν από έναν χρόνο, ενώ στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι σύντομα μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 20 ευρώ το κιλό.

Αυξήσεις καταγράφονται και σε άλλα κρέατα, όπως αρνί, κατσίκι και πρόβατο, εξαιτίας της εξάπλωσης της ευλογιάς.

Το πρόβειο κρέας πωλείται πλέον από τον παραγωγό στα 4,5–4,8 ευρώ το κιλό, από 3,5–3,8 ευρώ προηγουμένως, ενώ η τιμή παραγωγού για το αρνί έχει φτάσει τα 9,5 ευρώ το κιλό, από 7,5 ευρώ πριν την έναρξη της νόσου. Σε ορισμένα κρεοπωλεία, τα πρόβεια παϊδάκια κοστίζουν πλέον 10,5–12,5 ευρώ το κιλό, από 9–10 ευρώ το καλοκαίρι, ενώ τα αρνιά και τα κατσίκια φτάνουν έως 16 ευρώ το κιλό, όταν πριν την έξαρση της ευλογιάς δεν ξεπερνούσαν τα 14 ευρώ.

«Όσο πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα, επειδή τα Χριστούγεννα αυξάνεται αρκετά η ζήτηση για αιγοπρόβατα, ενδεχομένως αυτό να επηρεάσει τις τελικές τιμές», δήλωσε στην ΕΡΤ ο Aπόστολος Πεταλάς, γενικός διευθυντής Ελληνικής Ένωσης Σούπερ Μάρκετ.

Παράλληλα, εκπρόσωποι του κλάδου προειδοποιούν τους καταναλωτές να προσέχουν τυχόν ελληνοποιήσεις αμνοεριφίων, κυρίως από τη Ρουμανία.