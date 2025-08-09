eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Ελένη Λετώνη: "Του Οθωνα τα χρόνια"

Ελένη Λετώνη: &quot;Του Οθωνα τα χρόνια&quot;

Από τις εκδόσεις "Παπαδόπουλος"

Ας κάνουμε ένα συναρπαστικό ταξίδι στα πρώτα, ταραγμένα χρόνια του ελληνικού κράτους. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο βασιλιάς Όθωνας, ο νεαρός Βαυαρός που ανέλαβε να κυβερνήσει έναν λαό γεμάτο προσδοκίες, αντιφάσεις και πληγές από την Επανάσταση. Με φόντο πολιτικές ίντριγκες, κοινωνικές συγκρούσεις και μεγάλες εθνικές προκλήσεις, ξεδιπλώνονται άγνωστες αλλά και καθοριστικές στιγμές εκείνης της περιόδου. Ο Όθωνας παρουσιάζεται όχι μόνο ως μονάρχης, αλλά και ως άνθρωπος, με τις αδυναμίες, τις αυταπάτες και τα όνειρά του. Μέσα από τις σελίδες του, βλέπουμε την Ιστορία όπως πραγματικά είναι: ανθρώπινη, συγκλονιστική και πάντα επίκαιρη.

 

