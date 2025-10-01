Μεγαλώνει το Εικαστικό Εργαστήρι Καλαμάτας - Νέα αίθουσα λόγω αύξησης εγγραφών στην κεραμική

Σε ότι έχει να κάνει με τις ανάγκες λειτουργίας των τμημάτων κεραμικής του Εικαστικού Εργαστηρίου, επειδή φέτος καταγράφεται αύξηση εγγραφών στα εν λόγω τμήματα, υπάρχει η ανάγκη να δημιουργηθεί νέα αίθουσα η οποία θα έχει και όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό, προκειμένου να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία του χώρου. Βάσει των παραπάνω είναι απαραίτητο να γίνουν οι εξής δαπάνες ύψους 4.981 ευρώ (Α. Σιδηροκατασκευές - 906 ευρώ, Β. Ξυλεία - 2.060 ευρώ, Γ. Εξοπλισμός - 1.765 ευρώ, Δ. Ράφια - 250 ευρώ). Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Εικαστικού Εργαστηρίου Παναγιώτης Λαμπρινίδης ενημέρωσε πως η νέα αίθουσα θα δημιουργηθεί στο ισόγειο του Εργαστηρίου στη Ναυαρίνου, παρατηρώντας ο πρόεδρος της Φάρις Σωτήρης Κριτσωτάκης πως η σχολή μεγαλώνει μέσα από τη ζήτηση που παρατηρείται.

Υπενθυμίζεται πως ο κ. Λαμπρινίδης πρόσφατα γνωστοποίησε πως θα διερευνηθεί η δημιουργία τμημάτων Εφαρμοσμένων Τεχνών, προτρέποντας όσους το επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για το ψηφιδωτό, την αργυροχρυσοχοΐα, την καλλιτεχνική φωτογραφία, την ξυλογλυπτική, την βιντεοτέχνη, την εισαγωγή στην αρχιτεκτονική, τη συντήρηση έργων τέχνης κ.α.

ΓΕΜΑΤΗ Η ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ

Στο θέμα της έγκρισης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά τη λειτουργία του Μεγάρου Χορού, ο Τάσος Πολυχρονόπουλος από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας έθιξε το θέμα της συστηματικότερης λειτουργίας του χώρου, υπενθυμίζοντας ο πρόεδρος της Φάρις πως μέχρι το τέλος Γενάρη έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις όπως το 2ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Χορωδιών, η επετειακή εκδήλωση για τα 40 χρόνια του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας, η εκδήλωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, παραστάσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η μεγάλη Εικαστική έκθεση κ.α. Σχετικά με την Εθνική Λυρική, ο κ. Κριτσωτάκης έκανε λόγο για ένα πολύ μεγάλο γεγονός, χωρίς όμως να έχει πάρει ακόμα την δημοσιότητα που θα έπρεπε. Ακόμα, ψηφίστηκε η έγκριση ωρών καλλιτεχνικού προσωπικού των σχολών της Φάρις προκειμένου να πραγματοποιηθούν μαθήματα εικαστικών, χορού και μουσικής στα ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, στο ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ Καλαμάτας, στο Ειδικό Σχολείο και στις Α΄ & Β΄ Λέσχες Φιλίας Αλληλεγγύης και Πολιτισμού. Σχετικά με το θέμα ο Σωτήρης Κριτσωτάκης σχολίασε πως τα μαθήματα αυτά βοηθάνε πολύ τα άτομα που βρίσκονται στους συγκεκριμένους χώρους, τόσο ψυχικά όσο και στην εξέλιξή τους, με τα παιδιά ιδίως να χαίρονται πολύ τη διαδικασία.

ΔΥΟ ΝΕΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΩΚ

Τέλος, ξεχώρισε η έγκριση εκδηλώσεων του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας. Πρόκειται για μια συναυλία μουσικής δωματίου με την βιολοντσελίστα Μιζούκι Σιδέρη τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 8.30 μ.μ., στο Studio του Μεγάρου Χορού. Το Δημοτικό Ωδείο διατηρεί εδώ και 3 χρόνια σχέσεις συνεργασίας με το καινοτόμο πρόγραμμα “Ακούμε τους Νέους” που είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης νεοεμφανιζόμενων μουσικών στο πεδίο της κλασικής μουσικής με συναυλίες, ηχογραφήσεις και φεστιβάλ, έχοντας ως στόχο να συστήσει τους νέους μουσικούς στο μελλοντικό τους κοινό. Συγχρόνως επιδιώκει να πραγματοποιεί συναυλίες κλασικής μουσικής σε μη συμβατικούς χώρους, όπως αρχαία θέατρα και εν γενεί πολιτιστικά μνημεία. Υλοποιείται χάρη στη συνέργεια του Καλογεροπούλειου Ιδρύματος με το σωματείο Διάζωμα, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και το Τρίτο Πρόγραμμα, ενώ συνεργάζεται με μεγάλους πολιτιστικούς φορείς της χώρας. Στο πλαίσιο της φετινής συνεργασίας του Δημοτικού Ωδείου με το πρόγραμμα «Ακούμε τους Νέους 2025» το κοινό θα απολαύσει ένα ρεσιτάλ τσέλου με την μόλις 14 ετών νικήτρια του φετινού διαγωνισμού Μιζούκι Σιδέρη. Η ίδια θα παίξει έργα Bach, Beethoven και Brahms και στο πιάνο θα τη συνοδέψει η Άι Μοτοχάσι.

Θα ακολουθήσει τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου στον ίδιο χώρο η συναυλία «From Broadway to the West End- Αφιέρωμα στη μαγεία των μιούζικαλ». Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας με το 19ο Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας και με την υποστήριξη του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου θα λάβει χώρα μια βραδιά - αφιέρωμα στο μιούζικαλ από μια ομάδα νέων παιδιών έως 20 ετών. Οι νέοι αυτοί, όλοι απόφοιτοι της Σχολής Μωραΐτη, έχουν για πολλά χρόνια εκπαιδευτεί στο δύσκολο αυτό είδος τραγουδιού από την καθηγήτριά τους Έλενα Χούντα, η οποία και θα τους συνοδεύει στο πιάνο. Η συγκεκριμένη συναυλία παρουσιάστηκε στις 18 Αυγούστου 2025 στο Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας και σημείωσε τεράστια επιτυχία.

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Δημοτικού Ωδείου Στάθης Γυφτάκης σημείωσε σχετικά με τις παραπάνω εκδηλώσεις πως προγραμματίστηκαν στο πλαίσιο της πολιτικής του ΔΩΚ να κάνει συνεργασίες με άλλα Ωδεία και Φεστιβάλ, ενημερώνοντας πως δεν θα επιβαρύνουν οικονομικά τη Φάρις και ότι η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.